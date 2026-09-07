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Очільник СБУ привітав ГУР зі святом на тлі публічного конфлікту між спецслужбами

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

Очільник СБУ Олександр Поклад та весь колектив Служби безпеки привітав особовий склад воєнної розвідки України та особисто начальника ГУР Олега Іващенка із професійним святом.

Очільник СБУ привітав ГУР зі святом на тлі публічного конфлікту між спецслужбами

Очільник СБУ Олександр Поклад привітав українських воєнних розвідників із професійним святом. Звернення до розвідки з’явилося після резонансної перестрілки в Києві за участі співробітників СБУ та ГУР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Олександр Поклад від імені керівництва та співробітників Служби безпеки привітав особовий склад ГУР і начальника воєнної розвідки Олега Іващенка з професійним святом. У СБУ наголосили на внеску розвідників у боротьбу проти російських військ та відзначили спільну роботу двох структур.

Очільник СБУ Олександр Поклад та весь колектив Служби безпеки вітає особовий склад воєнної розвідки України та особисто начальника ГУР Олега Іващенка із професійним святом! Поважаємо і цінуємо подвиги бійців ГУР на полі бою та у глибокому російському тилу. Безмежно вдячні тим героям розвідки, з якими спільно виявляємо та знищуємо ворогів України всередині нашої держави, запобігаємо проникненню агентури у Сили оборони та органи державного управління, а також діємо на випередження терактів, диверсій і наближаємо справедливий мир для України. Дякуємо за службу й відданість справі! Наш обов’язок сьогодні — продовжувати нищити ворога, завдавати йому відчутних ударів та позбавляти сил для продовження агресії. Слава Україні!

- йдеться у дописі СБУ.

Нагадаємо

Після стрілянини 1 вересня в Києві оголосили підозри співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР. Також розслідують зникнення бійця РДК.

Алла Кіосак

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