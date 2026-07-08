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Глава Пентагона Хегсет отменил визит в Израиль - The Jerusalem Post

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Пит Хегсет отменил запланированный визит в Израиль, где должен был встретиться с Нетаньяху. Отмена произошла на фоне американских ударов по Ирану и иранских атак на танкеры.

Глава Пентагона Хегсет отменил визит в Израиль - The Jerusalem Post

Глава Пентагона США Пит Хегсет отменил свой запланированный визит в Израиль в среду, 8 июля, в ходе которого он должен был встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своим коллегой, министром обороны Израиля Исраэлем Кацем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Хегсет, который находится в Анкаре вместе с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО, должен был совершить краткий визит на фоне американских ударов по Ирану.

Эти удары были нанесены ночью в ответ на серию атак, осуществленных Тегераном против трех коммерческих танкеров в водах Омана, вблизи Ормузского пролива. Иранские государственные СМИ сообщили о нескольких раненых.

Впоследствии Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что были нанесены удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте "в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны США"

Напомним

Визит Хегсета в Израиль имел целью успокоение израильских опасений относительно возможной продажи Турции современных истребителей-невидимок F-35.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против возможной продажи Турции самолетов F-35.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Израиль
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Дональд Трамп
Тегеран
Кувейт
Бахрейн
Оман
Биньямин Нетаньяху
Анкара
Турция
Иран