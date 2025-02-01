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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Италии: Европе придется больше покупать у США, чтобы избежать торговой войны с Трампом

Глава МИД Италии: Европе придется больше покупать у США, чтобы избежать торговой войны с Трампом

Киев  •  УНН

 • 4231 просмотра

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Глава МИД Италии Таяни назвал три ключевых шага для ЕС во избежание торговой войны с США. По его словам, Европе нужно увеличить закупки американских товаров, поднять оборонные расходы и дерегулировать экономику.

Для избежания торговой войны с президентом США Дональдом Трампом Европе придется больше закупать товаров у штатов, увеличить оборонные бюджеты и дерегулировать экономику ЕС, чтобы укрепить ее. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни изданию Politico, пишет УНН.

Детали 

По словам Таяни, с Трампом можно заключить сделку, вспоминая, что он встречался с Трампом в 2017 году, когда был президентом Европейского парламента.

Он был намного прагматичнее, чем можно было бы подумать

- сказал министр.

Как сообщает Politico, Трамп угрожает ввести для соперников Америки, а также для ее союзников - от Канады и Мексики до Колумбии и Дании - пошлины, чтобы заставить их согласиться на его требования. Таяни считает, что один из способов уклониться от этого - создать "добропорядочный климат", покупая больше товаров из США, сказал итальянский министр.

Одной из постоянных претензий Трампа является то, что ЕС имеет положительное сальдо в торговле с США.

По словам Таяни, приход Трампа в Белый дом - это "звонок будильника" для Европы во всех сферах: от торговли до обороны.

Напомним 

США планируют ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотиками. Дедлайн установлен на 1 февраля, если страны не примут соответствующие меры.

Алина Волянская

Алина Волянская

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