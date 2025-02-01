Глава МЗС Італії: Європі доведеться більше купувати у США, щоб уникнути торгової війни з Трампом

Для уникнення торгівельної війни з президентом США Дональдом Трампом Європі доведеться більше закуповувати товарів у штатів, збільшити оборонні бюджети і дерегулювати економіку ЄС, щоб зміцнити її. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виданню Politico, пише УНН.

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За словами Таяні, з Трампом можна укласти угоду, згадуючи, що він зустрічався з Трампом у 2017 році, коли був президентом Європейського парламенту.

Він був набагато прагматичнішим, ніж можна було б подумати - сказав міністр.

Як повідомляє Politico, Трамп погрожує ввести для суперників Америки, а також для її союзників - від Канади і Мексики до Колумбії і Данії - мита, щоб змусити їх погодитися на його вимоги. Таяні вважає, що один зі способів ухилитися від цього - створити "доброчесний клімат", купуючи більше товарів зі США, сказав італійський міністр.

Однією з постійних претензій Трампа є те, що ЄС має позитивне сальдо в торгівлі зі США.

За словами Таяні, прихід Трампа в Білий дім - це "дзвінок будильника" для Європи в усіх сферах: від торгівлі до оборони.

Нагадаємо

США планують ввести 25% мита на імпорт з Канади та Мексики через проблеми з нелегальною міграцією та наркотиками. Дедлайн встановлено на 1 лютого, якщо країни не вживуть відповідних заходів.