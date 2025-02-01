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Глава МЗС Італії: Європі доведеться більше купувати у США, щоб уникнути торгової війни з Трампом

Київ • УНН

 • 44112 перегляди

Глава МЗС Італії Таяні назвав три ключові кроки для ЄС щоб уникнути торгової війни зі США. За його словами, Європі потрібно збільшити закупівлі американських товарів, підняти оборонні витрати та дерегулювати економіку.

Для уникнення торгівельної війни з президентом США Дональдом Трампом Європі доведеться більше закуповувати товарів у штатів, збільшити оборонні бюджети і дерегулювати економіку ЄС, щоб зміцнити її. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виданню Politico, пише УНН.

Деталі 

За словами Таяні, з Трампом можна укласти угоду, згадуючи, що він зустрічався з Трампом у 2017 році, коли був президентом Європейського парламенту.

Він був набагато прагматичнішим, ніж можна було б подумати

- сказав міністр.

Як повідомляє Politico, Трамп погрожує ввести для суперників Америки, а також для її союзників - від Канади і Мексики до Колумбії і Данії - мита, щоб змусити їх погодитися на його вимоги. Таяні вважає, що один зі способів ухилитися від цього - створити "доброчесний клімат", купуючи більше товарів зі США, сказав італійський міністр.

Однією з постійних претензій Трампа є те, що ЄС має позитивне сальдо в торгівлі зі США.

За словами Таяні, прихід Трампа в Білий дім - це "дзвінок будильника" для Європи в усіх сферах: від торгівлі до оборони.

Нагадаємо 

США планують ввести 25% мита на імпорт з Канади та Мексики через проблеми з нелегальною міграцією та наркотиками. Дедлайн встановлено на 1 лютого, якщо країни не вживуть відповідних заходів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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