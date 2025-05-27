Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль решительно отверг российскую критику решения Германии снять ограничения Украине на дальнобойные удары вглубь рф. Об этом он заявил во время встречи со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом в столице Лиссабоне, передает УНН со ссылкой на RND.

Было высказано несколько просьб и возможностей к президенту россии сесть за стол переговоров, но он их отклонил. Мы всегда четко давали понять, что такое поведение не останется без последствий – сказал Вадефуль.

Детали

Так глава немецкого МИД прокомментировал реакцией на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который накануне подтвердил, что со стороны ФРГ, Франции, Великобритании и США больше не существует ограничений по дальности ударов для украинских сил.

Он подчеркнул, что немецкое правительство всегда четко давало понять, что Германия будет поддерживать Украину в ее оборонной борьбе против российского агрессора.

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Германия должна будет решить вопрос санкций в европейских рамках, и Вадефуль должен обсудить этот вопрос со своим американским коллегой Марко Рубио во время своего визита в США.

Глава МИД Германии добавил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину военно, "чтобы она могла защитить себя и помешать российскому агрессору успешно продолжать войну".

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Когда его спросили, пришло ли время для поставок немецких крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus, Вадефуль сказал, что, в принципе, то, что Мерц уже неоднократно говорил, касается и этого, но добавил:

Мы не будем делать никаких заявлений относительно отдельных систем вооружения. Немецкое правительство не даст президенту россии владимиру путину возможности узнать, что мы на самом деле делаем. Это будет ответственно, но так, чтобы Украина могла эффективно защищаться - сказал он.

Напомним

Вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии.