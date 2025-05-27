Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль рішуче відкинув російську критику рішення Німеччини зняти обмеження Україні на далекобійні удари вглиб рф. Про це він заявив під час зустрічі зі своїм португальським колегою Паулу Ранжелом у столиці Лісабоні, передає УНН з посиланням на RND.

Було висловлено кілька прохань і можливостей до президента росії сісти за стіл переговорів, але він їх відхилив. Ми завжди чітко давали зрозуміти, що така поведінка не залишиться без наслідків – сказав Вадефуль.

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Так голова німецького МЗС прокоментував реакцією на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який напередодні підтвердив, що з боку ФРН, Франції, Великої Британії та США більше не існує обмежень щодо дальності ударів для українських сил.

Він наголосив, що німецький уряд завжди чітко давав зрозуміти, що Німеччина підтримуватиме Україну в її оборонній боротьбі проти російського агресора.

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Німеччина повинна буде вирішити питання санкцій у європейських рамках, і Вадефуль має обговорити це питання зі своїм американським колегою Марко Рубіо під час свого візиту до США.

Голова МЗС Німеччини додав, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну військово, "щоб вона могла захистити себе та перешкодити російському агресору успішно продовжувати війну".

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Коли його запитали, чи настав час для постачання німецьких крилатих ракет далекого радіуса дії Taurus, Вадефуль сказав, що, в принципі, те, що Мерц вже неодноразово казав, стосується і цього, але додав:

Ми не робитимемо жодних заяв щодо окремих систем озброєння. Німецький уряд не дасть президенту росії влодимиру путіну можливості дізнатися, що ми насправді робимо. Це буде відповідально, але так, щоб Україна могла ефективно захищатися - сказав він.

Нагадаємо

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії.