Глава МИД Эстонии прибыл в Украину

10:18 • 2256 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 6336 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 5128 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 8292 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 8120 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 7118 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10223 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18564 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 28952 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22393 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей5 февраля, 03:05
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб5 февраля, 04:49
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падает5 февраля, 05:01
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие05:37
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко07:12
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 6370 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Село
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа4 февраля, 19:58
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение4 февраля, 18:16
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей4 февраля, 17:19
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры4 февраля, 16:32
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Дія (сервис)

Глава МИД Эстонии прибыл в Украину

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Украину, чтобы увидеть, как нация живет в условиях постоянной угрозы. Он подчеркнул, что борьба Украины касается безопасности всей Европы.

Глава МИД Эстонии прибыл в Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Украину. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

Маргус Цахкна сообщил, что должен быть свидетелем того, как нация продолжает жить среди холода и темноты, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями и ужасом, во время сирен воздушной тревоги, которые постоянно напоминают всем, насколько близко остается опасность.

"Украина продолжает свое сопротивление жестокой агрессии, отказываясь позволить террору и империализму победить. Эта борьба касается не только безопасности Украины. Она касается безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Цахкна подчеркнул, что благодарность Эстонии Украине за то, что она стоит на своем, безмерна, и его страна сделает все возможное, чтобы поддержать ее.

"Сегодня внутри случайного здания на табличке было написано: "Все, что защищают украинцы". На стене четко был написан размер их страны: 603 628 квадратных километров. Точка", - отметил министр.

Напомним

5 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск начал визит в Киев. Его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ольга Розгон

Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Европа
Эстония
Украина