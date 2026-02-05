Глава МИД Эстонии прибыл в Украину
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Украину, чтобы увидеть, как нация живет в условиях постоянной угрозы. Он подчеркнул, что борьба Украины касается безопасности всей Европы.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Украину. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
Подробности
Маргус Цахкна сообщил, что должен быть свидетелем того, как нация продолжает жить среди холода и темноты, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями и ужасом, во время сирен воздушной тревоги, которые постоянно напоминают всем, насколько близко остается опасность.
"Украина продолжает свое сопротивление жестокой агрессии, отказываясь позволить террору и империализму победить. Эта борьба касается не только безопасности Украины. Она касается безопасности Европы", - говорится в сообщении.
Цахкна подчеркнул, что благодарность Эстонии Украине за то, что она стоит на своем, безмерна, и его страна сделает все возможное, чтобы поддержать ее.
"Сегодня внутри случайного здания на табличке было написано: "Все, что защищают украинцы". На стене четко был написан размер их страны: 603 628 квадратных километров. Точка", - отметил министр.
Напомним
