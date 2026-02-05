Глава МЗС Естонії прибув до України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув до України, щоб побачити, як нація живе в умовах постійної загрози. Він наголосив, що боротьба України стосується безпеки всієї Європи.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув із візитом до України. Про це він повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
Маргус Цахкна повідомив, що має бути свідком того, як нація продовжує жити серед холоду та темряви, під постійною загрозою життю, стикаючись із втратами та жахом, під час сирен повітряної тривоги, які постійно нагадують усім, наскільки близько залишається небезпека.
"Україна продовжує свій опір жорстокій агресії, відмовляючись дозволити терору та імперіалізму перемогти. Ця боротьба стосується не лише безпеки України. Вона стосується безпеки Європи", - йдеться у повідомленні.
Цахкна наголосив, що вдячність Естонії Україні за те, що вона стоїть на своєму, безмірна, і його країна зробить все можливе, щоб підтримати її.
"Сьогодні всередині випадкової будівлі на табличці було написано: "Усе, що захищають українці". На стіні чітко був написаний розмір їхньої країни: 603 628 квадратних кілометрів. Крапка", - зазначив міністр.
Нагадаємо
5 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав візит до Києва. Його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.