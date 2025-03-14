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Глава МИД Дании отреагировал на слова Трампа о выборах в Гренландии

Киев • УНН

 • 17485 просмотра

Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал слова Трампа о выборах в Гренландии, где победили сторонники независимости. Трамп считает, что это "хорошо" для США, но Дания не согласна.

Глава МИД Дании отреагировал на слова Трампа о выборах в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен ответил на недавние комментарии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что результаты последних выборов в Гренландии "хорошие" для интересов США. Решительных успехов на этих выборах добились сторонники независимости острова, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Это неправильное толкование выборов в Гренландии - делать вывод о том, что завтра у нас будет независимая Гренландия с белым флагом, который потом можно будет разрисовать звездами и полосами 

- сказал Расмуссен в интервью Danish TV 2 в пятницу.

Напомним, что правоцентристские демократы победили правящую левую коалицию на выборах в Гренландии во вторник, обогнав также и проамериканские политические силы. Партия демократов, которая считает себя ориентированной на бизнес, более чем втрое превысила свой результат по сравнению с предыдущими выборами 2021 года, набрав около 30 процентов голосов. Партия поддерживает независимость Гренландии, но это должен быть постепенный процесс.

"Хватит уже": глава правительства Гренландии созывает лидеров партий из-за заявления Трампа об аннексии14.03.25, 01:36 • 19013 просмотров

Трамп сделал эти комментарии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, добавив, что лидер партии-победителя Йенс-Фредерик Нильсен является "очень хорошим человеком". Трамп повторил мнение о том, что аннексия Гренландии "произойдет".

Однако сам Нильсен решительно выступил против комментариев Трампа.

"Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть жителями Гренландии и хотим нашей независимости в будущем. А мы хотим сами построить свою страну", — сказал Нильсен Sky News.

Дополнение

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен из-за обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможности аннексии Гренландии.

Ярлов подчеркнул, что вероятная аннексия Гренландии со стороны США означало бы войну между двумя странами НАТО.

Трамп снова подчеркнул на стратегическом значении острова для США и пообещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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