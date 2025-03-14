Глава МЗС Данії відреагував на слова Трампа про вибори в Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен відповів на нещодавні коментарі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що результати останніх виборів у Гренландії "добрі" для інтересів США. Рішучих успіхів на цих виборах здобути прихильники незалежності острова, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Це неправильне тлумачення виборів у Гренландії - робити висновок про те, що завтра у нас буде незалежна Гренландія з білим прапором, який потім можна буде розмалювати зірками та смугами - сказав Расмуссен в інтерв’ю Danish TV 2 у п’ятницю.

Нагадаємо, що правоцентристські демократи перемогли правлячу ліву коаліцію на виборах у Гренландії у вівторок, обігнавши також і проамериканські політичні сили. Партія демократів, яка вважає себе орієнтованою на бізнес, більш ніж втричі перевищила свій результат у порівнянні з попередніми виборами 2021 року, набравши близько 30 відсотків голосів. Партія підтримує незалежність Гренландії, але це має бути поступовий процес.

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Трамп зробив ці коментарі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в четвер, додавши, що лідер партії-переможця Єнс-Фредерік Нільсен є "дуже хорошою людиною". Трамп повторив думку про те, що анексія Гренландії "станеться".

Однак сам Нільсен рішуче виступив проти коментарів Трампа.

"Ми не хочемо бути американцями. Ні, ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути жителями Гренландії і хочемо нашої незалежності в майбутньому. А ми хочемо самі побудувати свою країну", — сказав Нільсен Sky News.

Доповнення

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов обурений через обговорення між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливості анексії Гренландії.

Ярлов підкреслив, що ймовірна анексія Гренландії з боку США означало б війну між двома країнами НАТО.

Трамп знову наголосив на стратегічному значенні острова для США і пообіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.