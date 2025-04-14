Глава дипломатии ЕС прокомментировала слова Мерца относительно Taurus для Украины

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость увеличения помощи Украине, указав, что каждая страна-член блока "дает то, что может дать". Так она прокомментировала слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца относительно Taurus для Украины и необходимости координироваться в этом между европейскими союзниками, в понедельник, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Конечно, каждое государство-член дает то, что может дать, но я думаю, что послание очень ясное. Нам нужно делать больше, чтобы Украина могла защитить себя, а мирное население не погибало - сказала Каллас, комментируя слова Мерца относительно Taurus для Украины и какое, по ее мнению, решение будет правильным.

Заявление прозвучало после того, как Фридрих Мерц озвучил свое предложение относительно отправки в Украину крылатых ракет Taurus в ответ на атаку в Сумах, но также сказал, что это нужно координировать между европейскими союзниками.

Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии