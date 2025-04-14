Глава дипломатии ЕС прокомментировала слова Мерца относительно Taurus для Украины
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС подчеркнула необходимость увеличения помощи Украине. Это стало ответом на слова Мерца относительно ракет Taurus после атаки рф на Сумы.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость увеличения помощи Украине, указав, что каждая страна-член блока "дает то, что может дать". Так она прокомментировала слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца относительно Taurus для Украины и необходимости координироваться в этом между европейскими союзниками, в понедельник, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.
Конечно, каждое государство-член дает то, что может дать, но я думаю, что послание очень ясное. Нам нужно делать больше, чтобы Украина могла защитить себя, а мирное население не погибало
Заявление прозвучало после того, как Фридрих Мерц озвучил свое предложение относительно отправки в Украину крылатых ракет Taurus в ответ на атаку в Сумах, но также сказал, что это нужно координировать между европейскими союзниками.
Мерц говорит, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при одном условии14.04.25, 04:40 • 3964 просмотра