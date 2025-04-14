Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні, вказавши, що кожна країна-член блоку "дає те, що може дати". Так вона прокоментувала слова майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо Taurus для України і необхідність координуватися у цьому між європейськими союзниками, у понеділок, прибувши на засідання Ради ЄС і закордонних справ, пише УНН.
Звичайно, кожна держава-член дає те, що може дати, але я думаю, що послання є дуже ясним. Нам потрібно робити більше, щоб Україна могла захистити себе, а мирне населення не гинуло
Заява прозвучала після того, як Фрідріх Мерц озвучив свою пропозицію щодо відправки в Україну крилатих ракет Taurus у відповідь на атаку в Сумах, але також сказав, що це потрібно координувати між європейськими союзниками.
Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови14.04.25, 04:40 • 4142 перегляди