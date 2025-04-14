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Financial Times

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The Guardian

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Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Київ • УНН

 • 8156 перегляди

Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.

Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні, вказавши, що кожна країна-член блоку "дає те, що може дати". Так вона прокоментувала слова майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо Taurus для України і необхідність координуватися у цьому між європейськими союзниками, у понеділок, прибувши на засідання Ради ЄС і закордонних справ, пише УНН.

Звичайно, кожна держава-член дає те, що може дати, але я думаю, що послання є дуже ясним. Нам потрібно робити більше, щоб Україна могла захистити себе, а мирне населення не гинуло

- сказала Каллас, коментуючи слова Мерца щодо Taurus для України і яке, на її думку, рішення буде правильним.

Заява прозвучала після того, як Фрідріх Мерц озвучив свою пропозицію щодо відправки в Україну крилатих ракет Taurus у відповідь на атаку в Сумах, але також сказав, що це потрібно координувати між європейськими союзниками.

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови14.04.25, 04:40 • 4142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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