Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні, вказавши, що кожна країна-член блоку "дає те, що може дати". Так вона прокоментувала слова майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо Taurus для України і необхідність координуватися у цьому між європейськими союзниками, у понеділок, прибувши на засідання Ради ЄС і закордонних справ, пише УНН.

Звичайно, кожна держава-член дає те, що може дати, але я думаю, що послання є дуже ясним. Нам потрібно робити більше, щоб Україна могла захистити себе, а мирне населення не гинуло - сказала Каллас, коментуючи слова Мерца щодо Taurus для України і яке, на її думку, рішення буде правильним.

Заява прозвучала після того, як Фрідріх Мерц озвучив свою пропозицію щодо відправки в Україну крилатих ракет Taurus у відповідь на атаку в Сумах, але також сказав, що це потрібно координувати між європейськими союзниками.

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови