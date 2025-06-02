Гибель военных в учебном лагере: Зеленский назначил совещание, обещает решение

Президент Владимир Зеленский назначил совещание по поводу гибели военных в учебном лагере в Днепропетровской области после вражеского удара и пообещал принять решение для сохранения жизней военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 01.06.2025.

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепропетровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей - сказал Владимир Зеленский.

Президент назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, "чтобы со всем этим разобраться".

"Наши все боевые ребята нужны на фронте – в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил Глава государства.

Напомним

В воскресенье, 01 июня армия рф нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск. Погибли 12 военных, более 60 получили ранения.

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области