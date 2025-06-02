Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення
Київ • УНН
Президент скликає нараду через ракетний удар по навчальному табору, де загинули військові. Будуть ухвалені рішення для збереження життів військовослужбовців.
Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо загибелі військових у навчальному таборі в Дніпропетровській області після ворожого удару й пообіцяв ухвалити рішення для збереження життів військовослужбовців. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 01.06.2025.
Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей
Президент призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, "щоб з усім цим розібратись".
"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною", - додав Глава держави.
Нагадаємо
У неділю, 01 червня армія рф завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення.
У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині01.06.25, 13:01 • 64345 переглядiв