Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення

Президент Володимир Зеленський призначив нараду щодо загибелі військових у навчальному таборі в Дніпропетровській області після ворожого удару й пообіцяв ухвалити рішення для збереження життів військовослужбовців. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 01.06.2025.

Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей - сказав Володимир Зеленський.

Президент призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, "щоб з усім цим розібратись".

"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною", - додав Глава держави.

Нагадаємо

У неділю, 01 червня армія рф завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ. Загинуло 12 військових, понад 60 отримали поранення.

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині