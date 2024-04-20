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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия планирует приобрести четыре дополнительных Patriot - Bloomberg

Германия планирует приобрести четыре дополнительных Patriot - Bloomberg

Киев  •  УНН

20 апреля 2024, 07:58  •  8057 просмотра

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Германия рассматривает возможность приобретения 8 зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму около 2,6 миллиардов евро, что вдвое превышает первоначальный заказ на 4 комплекса, размещенный в марте.

Германия рассматривает возможность приобретения четырех дополнительных систем ПВО Patriot на 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Германия рассматривает возможность покупки четырех дополнительных систем противоракетной обороны Patriot стоимостью 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) в дополнение к четырем заказанным правительством канцлера Олафа Шольца в марте

- говорится в сообщении.

Отмечается, что планы находятся на ранней стадии, и чиновники все еще оценивают, как профинансировать расширенный заказ, который может поднять общую стоимость примерно до 2,6 миллиардов евро.

Таким образом, правительство Шольца может удвоить размер заказа до восьми единиц систем ПВО Patriot.

Представитель министерства обороны в Берлине отказался комментировать конкретные проекты закупок, зато в целом сославшись на стремление правительства лучше оснастить вооруженные силы.

Дополнение

Ранее в Министерстве обороны Германии заявили о передаче Украине еще одной системы Patriot.

13 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет работа с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для систем защиты неба, которые мы имеем.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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