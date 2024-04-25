Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

Украинских мужчин не будут лишать в ФРГ статуса беженцев, заверили в немецком МВД. Отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы. Об этом заявил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль, передает DW, пишет УНН.

Детали

В министерстве внутренних дел Германии заверили, что решение министерства иностранных дел Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не повлияет на статус беженцев в ФРГ.

Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах, - подчеркнул официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.

Такую временную защиту украинские беженцы имеют во всех странах Европейского Союза вследствие того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии, добавил Калль на правительственной пресс-конференции в Берлине.

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, которые находятся, в частности, и в Германии.

Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ, заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.