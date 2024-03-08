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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок

Германия и Британия не позволят путину разделить союзников Украины - Бербок

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 10:02  •  16625 просмотра

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Германия и Великобритания не позволят Путину разделить союзников Украины по оказанию военной поддержки, сохраняя невероятное единство и обсуждая разногласия за закрытыми дверями.

Германия и Великобритания не позволят президенту рф владимиру путину  разделить союзников Украины по вопросу того, как оказывать военную поддержку стране.  Об этом УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали 

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анабеллой Бербок заявил, что  не хочет "играть на руку каким-то российским нарративам о разногласиях между союзниками". 

Он сказал, что между союзниками и в Организации Североатлантического договора существует "невероятное единство".

В свою очередь Бербок заявила, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугивать их и сеять раздор.

"Если у нас есть разные мнения, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим путину разделить нас, какие бы другие средства и методы он не использовал", - подчеркнула Бербок. 

Отвечая на вопрос о поставках Taurus Украине, она признала, что Киеву нужны боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия, хотя и добавила, что существует множество их видов.

Контекст  

россия перехватила разговор немецких офицеров относительно, как в росСМИ заявляют, поставок вооружения Украине. 

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, комментируя скандал с утечкой информации, заявил, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются создать ложное впечатление, что Запад разделен. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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