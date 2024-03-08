Німеччина і Британія не дозволять путіну розділити союзників України - Бербок
Київ • УНН
Німеччина і Велика Британія не дозволять путіну розділити союзників України щодо надання військової підтримки, зберігаючи неймовірну єдність і обговорюючи розбіжності за зачиненими дверима.
Німеччина і Велика Британія не дозволять президенту рф володимиру путіну розділити союзників України щодо питання того, як надавати військову підтримку країні. Про це УНН із посиланням на Bloomberg.
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на спільній пресконференції з німецькою колегою Анабеллою Бербок заявив, що не хоче "грати на руку якимось російським наративам про розбіжності між союзниками".
Він сказав, що між союзниками і в Організації Північноатлантичного договору існує "неймовірна єдність".
Своєю чергою Бербок заявила, що союзники України не дозволять російському президенту залякувати їх і сіяти розбрат.
"Якщо у нас є різні думки, ми будемо обговорювати це за закритими дверима. Тому що ми не дозволимо путіну розділити нас, які б інші засоби і методи він не використовував", - наголосила Бербок.
Відповідаючи на запитання про постачання Taurus Україні, вона визнала, що Києву потрібні боєприпаси і ракети дальнього радіусу дії, хоча й додала, що існує безліч їхніх видів.
Контекст
росія перехопила розмову німецьких офіцерів щодо, як в росЗМІ заявляють, постачання озброєння Україні.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі, коментуючи скандал з витоком інформації, заявив, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат і намагаються створити хибне враження, що Захід розділений.