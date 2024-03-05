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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Обґрунтування цього полегшує путіну продаж безглуздого наративу": у Білому домі прокоментували витік розмови між німецькими офіцерами

Київ • УНН

 • 27119 перегляди

Перехоплену розмова між німецькими військовими прокоментували у Білому домі.

"Обґрунтування цього полегшує путіну продаж безглуздого наративу": у Білому домі прокоментували витік розмови між німецькими офіцерами

росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат і намагаються створити хибне враження, що Захід розділений. Так координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі прокоментував під час брифінгу 4 березня перехоплену розмову німецьких офіцерів, вказавши при цьому, що будь-яка обґрунтованість, яку хтось надає цьому, "лише полегшує путіну продаж безглуздого наративу про те, що це якась війна між Заходом і росією", пише УНН.

Це є доказом того, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат і намагаються продемонструвати, що Захід розділений. І це тому підтвердження. І очевидно, що це все неправда

- прокоментував Кірбі, чи є оцінка з боку США витоку розмови, яку оприлюднила росія між німецькими військовими високопосадовцями.

Вн зауважив, що не говоритиме про зміст цього витоку. "Німці це розслідують, і я думаю, що направлю вас до них. Але, як я сказав раніше, вони були ключовим другом, союзником та партнером у цих зусиллях. Вони справді активізувалися, аби підтримати Україну. Ми вдячні за це. Ми вдячні канцлеру Шольцу за лідерство", - вказав представник Білого дому.

І останнє, що я скажу: будь-яка обґрунтованість, яку хтось надає цьому, лише полегшує путіну продаж цього безглуздого наративу про те, що це якась війна між Заходом і росією, США і росією, НАТО і росією, або будь-який інший спосіб, яким він хоче це сформулювати.

- зазначив Кірбі.

"Це саме те, що він хоче, щоб люди думали, а не те, що сталося насправді, а саме: у лютому, два роки тому, він вирішив напасти та вторгнутися в сусідню країну, яка не становила загрози ні для нього, ні для когось іншого. Тож нікому не варто купуватись на цю риторику. От і все", - підсумував він.

Міністр оборони ФРН Пісторіус назвав перехоплення розмови німецьких офіцерів гібридною атакою рф 03.03.24, 21:10 • 34369 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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