Міністр оборони ФРН Пісторіус назвав перехоплення розмови німецьких офіцерів гібридною атакою рф
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини заявив, що публікація росією витоку розмови між німецькими офіцерами була гібридною атакою, спрямованою на дезінформацію та підрив єдності.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що публікація росією витоку розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу, спрямована на підрив єдності в країні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Tagesschau.
Це гібридна атака, спрямована на дезінформацію - вона спрямована на поділ, на підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти путіна, тому ми повинні реагувати розсудливо, "але не менш рішуче"
Міністр оборони також заявив, що, на його думку, більша частина змісту розмови вже була заздалегідь відома громадськості.
За його словами, на початку наступного тижня Служба військової контррозвідки (MAD) представить попередній звіт з інформацією про точну передісторію інциденту. Тільки після цього можна буде ухвалювати рішення про наслідки, включно з кадровими питаннями.
Нагадаємо
У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.