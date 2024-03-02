Берлін підтвердив перехоплення розмови німецьких офіцерів про TAURUS
Київ • УНН
Міністерство оборони Німеччини підтвердило автентичність перехопленої розмови між офіцерами ВПС, але не змогло підтвердити точність обговорюваних деталей через можливі зміни.
У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою. Про це повідомляє n-tv, пише УНН.
Деталі
Разом з тим, у Німеччині не можуть стверджувати точність розмови, оскільки деякі факти могли бути змінені.
За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах
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Доповнення
Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні.
Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ймовірний витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів ВПС Німеччини ретельно і швидко з'ясовується.
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