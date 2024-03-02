Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS
Киев • УНН
Министерство обороны Германии подтвердило подлинность перехваченного разговора между офицерами ВВС, но не смогло подтвердить точность обсуждаемых деталей из-за возможных изменений.
В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим. Об этом сообщает n-tv, пишет УНН.
Детали
Вместе с тем, в Германии не могут утверждать точность разговора, поскольку некоторые факты могли быть изменены.
По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях
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Дополнение
Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине.
Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.
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Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS
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