Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS

В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим. Об этом сообщает n-tv, пишет УНН.

Детали

Вместе с тем, в Германии не могут утверждать точность разговора, поскольку некоторые факты могли быть изменены.

По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях - заявила пресс-секретарь министерства.

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Дополнение

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине.

Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.

Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus