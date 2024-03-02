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Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS

Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 18:22  •  3855 просмотра

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Министерство обороны Германии подтвердило подлинность перехваченного разговора между офицерами ВВС, но не смогло подтвердить точность обсуждаемых деталей из-за возможных изменений.

В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим. Об этом сообщает n-tv, пишет УНН

Детали 

Вместе с тем, в Германии не могут утверждать точность разговора, поскольку некоторые факты могли быть изменены.

По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях

- заявила пресс-секретарь министерства.

Скандал с прослушкой немецких офицеров: в Бундестаге призывают усилить контрразведку2 марта 2024, 16:24 • 16971 просмотр

Дополнение

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса  о возможности проведения миссии Taurus в Украине.

Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.

Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus1 марта 2024, 08:19 • 30893 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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