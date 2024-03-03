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Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 19:10  •  15463 просмотра

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Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация россией утечки разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера,  направлена на подрыв единства в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau

 Это гибридная атака, направленная на дезинформацию - она направлена на разделение, на подрыв нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина, поэтому мы должны реагировать благоразумно, "но не менее решительно"

- заявил Писториус. 

Министр обороны также заявил, что, по его мнению, большая часть содержания разговора уже была заранее известна общественности. 

 По его словам, в начале следующей недели Служба военной контрразведки (MAD) представит предварительный отчет с информацией о точной предыстории инцидента. Только после этого можно будет принимать решение о последствиях, включая кадровые вопросы.

Напомним

В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
bundesverБундесвер
borys-pistoriusБорис Писториус
Міністр оборони ФРН Пісторіус назвав перехоплення розмови німецьких офіцерів гібридною атакою рф
German Defense Minister Pistorius calls the interception of German officers' communications a hybrid attack by Russia
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Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.

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