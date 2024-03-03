Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф
Киев • УНН
Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация россией утечки разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера, направлена на подрыв единства в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.
Это гибридная атака, направленная на дезинформацию - она направлена на разделение, на подрыв нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина, поэтому мы должны реагировать благоразумно, "но не менее решительно"
Министр обороны также заявил, что, по его мнению, большая часть содержания разговора уже была заранее известна общественности.
По его словам, в начале следующей недели Служба военной контрразведки (MAD) представит предварительный отчет с информацией о точной предыстории инцидента. Только после этого можно будет принимать решение о последствиях, включая кадровые вопросы.
Напомним
В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим.
Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф
Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.
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