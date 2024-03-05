"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами
Киев • УНН
Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.
россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются создать ложное впечатление, что Запад разделен. Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби прокомментировал на брифинге 4 марта перехваченный разговор немецких офицеров, указав при этом, что любая обоснованность, которую кто-то придает этому, "только облегчает путину продажу бессмысленного нарратива о том, что это какая-то война между Западом и россией", пишет УНН.
Это является доказательством того, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются продемонстрировать, что Запад разделен. И это тому подтверждение. И очевидно, что это все неправда
Он отметил, что не будет говорить о содержании этой утечки. "Немцы это расследуют, и я думаю, что направлю вас к ним. Но, как я сказал ранее, они были ключевым другом, союзником и партнером в этих усилиях. Они действительно активизировались, чтобы поддержать Украину. Мы благодарны за это. Мы благодарны канцлеру Шольцу за лидерство", - указал представитель Белого дома.
И последнее, что я скажу: любая обоснованность, которую кто-то придает этому, только облегчает путину продажу этого бессмысленного нарратива о том, что это какая-то война между Западом и россией, США и россией, НАТО и россией, или любой другой способ, которым он хочет это сформулировать.
"Это именно то, что он хочет, чтобы люди думали, а не то, что произошло на самом деле, а именно: в феврале, два года назад, он решил напасть и вторгнуться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни для него, ни для кого-то другого. Поэтому никому не стоит покупаться на эту риторику. Вот и все", - подытожил он.
Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф3 марта 2024, 19:10 • 32362 просмотра
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами
Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.
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