Геращенко рассказал, почему "луцкий террорист" не был под присмотром правоохранителей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15821 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100490 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105374 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131738 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110013 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130350 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104387 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Геращенко рассказал, почему "луцкий террорист" не был под присмотром правоохранителей

Геращенко рассказал, почему "луцкий террорист" не был под присмотром правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 14178 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. "Луцкий террорист" Максим Кривош, который более 12 часов удерживал в заложниках людей в автобусе в Луцке, не был под наблюдением, в частности, Службы безопасности Украины после отбывания сроков заключения, ведь он вел образ жизни, который не интересовал правоохранителей. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

Геращенко сообщил, что Кривош дважды был за решеткой за совершение тяжких преступлений. Последний раз он вышел из тюрьмы в 2003 году.

"С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под присмотром. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не захватывают заложников, не стреляют в центре города. Здесь есть особенности психологии личности", - рассказал Геращенко.

Напомним, задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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