Геращенко рассказал, почему "луцкий террорист" не был под присмотром правоохранителей

КИЕВ. 22 июля. УНН. "Луцкий террорист" Максим Кривош, который более 12 часов удерживал в заложниках людей в автобусе в Луцке, не был под наблюдением, в частности, Службы безопасности Украины после отбывания сроков заключения, ведь он вел образ жизни, который не интересовал правоохранителей. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.