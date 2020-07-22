Геращенко рассказал, почему "луцкий террорист" не был под присмотром правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. "Луцкий террорист" Максим Кривош, который более 12 часов удерживал в заложниках людей в автобусе в Луцке, не был под наблюдением, в частности, Службы безопасности Украины после отбывания сроков заключения, ведь он вел образ жизни, который не интересовал правоохранителей. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
Геращенко сообщил, что Кривош дважды был за решеткой за совершение тяжких преступлений. Последний раз он вышел из тюрьмы в 2003 году.
"С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под присмотром. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не захватывают заложников, не стреляют в центре города. Здесь есть особенности психологии личности", - рассказал Геращенко.
Напомним, задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.
Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.