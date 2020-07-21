Геращенко: затриманого у Луцьку чоловіка направлять на психологічну експертизу

“Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, і вона буде проведена”, — сказав Геращенко.

Він додав, що далі Кривошу оберуть запобіжний захід. За словами Геращенка, це має бути утримання під вартою без альтернативи.

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Нагадаємо, у Максима Кривоша, який у вівторок захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.



Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. СБУ повідомило про 13 заручників у Луцьку, яких звільнили з полону терориста.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.