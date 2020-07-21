Геращенко: задержанного в Луцке мужчину направят на психологическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена”, — сказал Геращенко.
Он добавил, что дальше Кривошу изберут меру пресечения. По словам Геращенко, это должно быть содержание под стражей без альтернативы.
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Напомним, у Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. СБУ сообщило про 13 заложников в Луцке, которых освободили из плена террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.