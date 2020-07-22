Геращенко розповів, чому "луцький терорист" не був під наглядом правоохоронців

Геращенко повідомив, що Кривош двічі був за ґратами за вчинення тяжких злочинів. Востаннє він вийшов з в’язниці у 2003 році.

“Від того часу він вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Тому не можна сказати, що він був під наглядом. В Україні є десятки тисяч громадян, які в житті оступилися, провели 10-12 років у місцях позбавлення волі, але вони після цього не захоплюють заручників, не стріляють у центрі міста. Тут є особливості психології особистості”, — розповів Геращенко.

Нагадаємо, затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.