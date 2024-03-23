Генштаб ВСУ: кто поедет в Люксембург на конференцию по партнерству НАТО с Украиной, и чем она важна

Стало известно кто поедет на конференцию в Люксембург, где НАТО и Украина будут говорить о модернизации процесса украинских оборонных закупок, чтобы они были более быстрыми, более устойчивыми и прозрачными. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Делегаты из НАТО и Украины соберутся для обсуждения модернизации процесса украинских оборонных закупок, сделав их более быстрыми, более устойчивыми и прозрачными. Стейси Каммингс, генеральный менеджер Агентства НАТО по материально-техническому обеспечению и закупкам, откроет конференцию, а среди докладчиков будут заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков и Том Гоффус, помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций. - говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

Детали

Конференция в Люксембурге будет посвящена новому этапу партнерства НАТО с Украиной, и должна состояться на этой неделе.

В Генштабе напомнили, что стратегический обзор оборонных закупок НАТО - Украина является частью Комплексного пакета помощи Альянса - инициативы, начатой в 2016 году в поддержку способности Украины усиливать собственную безопасность и внедрять широкомасштабные реформы.

Обзор, который поддерживает Норвегия и проводится по запросу Министерства обороны Украины, возглавляют специалисты по этим вопросам из стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с Агентством НАТО по закупкам.

Целью обзора является помощь Украине в реформировании ее системы оборонных закупок и согласовании ее с практикой и стандартами НАТО. Его рекомендации будут обеспечивать большую подотчетность, прозрачность и оперативную совместимость, помогая проложить путь к будущему членству Украины в Альянсе. - отметили в штабе.

Также военные отметили, что эта конференция представляет начало первого этапа обзора, на котором создаются рабочие группы для выработки набора рекомендаций политики, которые должны быть в дальнейшем утверждены на Вашингтонском саммите в июле.

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Дополнительно

Ранее эту встречу уже анонсировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook. Стефанишина подчеркнула, что цель Стратегического обзора - помощь Украине в реформировании системы оборонных закупок с целью ее согласования с практиками и стандартами НАТО.