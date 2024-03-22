Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что ключевыми противниками приглашения Украины в НАТО являются США и Германия, которые призывают Киев не портить "атмосферу" на предстоящем саммите в Вашингтоне.
Ключевые противники приглашения Украины в НАТО - это США и Германия. Союзники призывают Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время 16-го ежегодного Киевского Форума по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Мы пока не нашли того человека среди союзников, среди всех стран союзников в Штаб-квартире с которым мы бы могли говорить об этом по настоящему. То есть сейчас весь диалог с союзниками и Штаб-квартирой сводится к тому: "Пожалуйста, ведите себя спокойно на Вашингтонском саммите, потому что мы не знаем, какой будет твит Трампа после встречи лидеров". Это если коротко", - сказала Стефанишина.
Она отметила, что Украина не говорит сейчас о членстве в НАТО.
"Мы еще до саммита в Вильнюсе предлагали формат приглашения, как юридически обязывающий формат, который действительно гарантирует членство Украины в НАТО. Наиболее странной для меня является позиция союзников, потому что очевидно союзники не думают, что НАТО имеет в своем наличии, или может предложить Украине механизмы, которые позволят ее защитить, или политически поддержать. Я думаю, что сами союзники не верят сейчас в НАТО", - заявила Стефанишина.
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Стефанишина также объяснила, что Украина и члены НАТО имеют разное восприятие саммитов лидеров.
"Потому, что самые важные решения как раз союзники не готовят на саммиты. Саммит - это нетворкинг, условно говоря, поэтому нас и призывают "не портить атмосферу", поэтому это решение может быть принято в любой момент, нам не нужно ждать собрания на уровне лидеров, но конечно у нас сегодня нет визави, с которым можно вести даже этот диалог", - рассказала Стефанишина.
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Однако она отметила, что это не означает, что нет поддержки.
"На момент Вильнюсского саммита 29 государств членов НАТО поддерживали приглашение Украины в НАТО. И 9 из них, весь восточный фланг блокировали все другие решения, и их ничто не могло сломать, никакие угрозы. Но есть ключевые противники этого решения - США и Германия. Я думаю, что сейчас это США, которые собственно не дают даже возможности этому диалогу развиваться и это очень печально", - сказала Стефанишина.
На уточняющий вопрос, как развивается диалог с США, Стефанишина ответила: "Никак. Они тоже готовятся к Вашингтонскому саммиту и мы готовимся, но как-то вместе не получается".
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