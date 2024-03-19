Кулеба о Вашингтонском саммите: Украина работает над обеспечением "сильного и далеко идущего шага" к членству в НАТО

Украина работает над тем, чтобы обеспечить "сильный и далеко идущий шаг" к членству в НАТО на Вашингтонском саммите Альянса в июле. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы считаем, что Украина соответствует главному критерию членства, а именно способности защищать границы НАТО. Вот что мы делаем, защищая Украину... Позвольте мне сказать, что мы упорно работаем, чтобы сделать сильный и далеко идущий шаг к членству Украины в НАТО на Вашингтонском саммите", - сказал Кулеба.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО еще раз подтвердил, что на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом будет "шаг вперед" для Украины. Об этом он сказал по итогам телефонных переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, который также заявил, что обсуждалась необходимость продолжения поддержки Украины.