Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром. Стороны обсудили усиление роли НАТО в поддержке и взаимодействии с Украиной, развитие военного потенциала, наращивание оборонного производства и тому подобное. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, во время встречи речь шла об усилении роли НАТО в поддержке и взаимодействии с Украиной, в частности, в развитии ее военного потенциала, наращивании оборонного производства, а также подготовке практических результатов для будущего саммита в Вашингтоне, в части дальнейшей поддержки Украины.

"Когда Киевщина была временно оккупирована все демократические европейские страны встали и сказали: мы будем с вами столько, сколько нужно, и вы станете членом Евросоюза. Это было очень важно в тот момент, когда мы не понимали, вообще выдержим ли. Вся Европа встала, сказала, что она с нами и мы устоим. И это именно тот сигнал, который мы должны услышать на предстоящем Саммите. Это сигнал, который должны услышать россияне: НАТО имеет свою четкую повестку дня и будет стоять с Украиной", - заявила Стефанишина.

Она призвала к откровенному и диалогу на всех уровнях для наработки возможного формата следующих шагов Украины на пути к членству в НАТО, а также проинформировала о текущей ситуации в Украине, в частности в контексте последних масштабных атак россии по гражданской инфраструктуре.

"Подчеркнула критическую важность мобилизации помощи, в частности военной и финансовой, со стороны союзников для усиления устойчивости Украины. Ольга Стефанишина также проинформировала о прогрессе работы над проектом по разработке дорожной карты перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО и подчеркнула его долгосрочную важность", - говорится в сообщении.

В свою очередь адмирал Роб Бауэр заверил в непоколебимой поддержке Украины, в частности в контексте наращивания ее военного потенциала и сотрудничества с союзниками.

Напомним

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины, возможности для усиления координационной роли Альянса в поддержке Украины и ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.