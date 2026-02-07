Генштаб: российские войска потеряли 730 солдат и 1161 БПЛА за сутки

$43.140.03
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 13969 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 27460 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 22742 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 20482 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 26355 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 13506 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 29797 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18078 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20679 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 69675 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 26355 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 28058 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 29797 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 40056 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 69675 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 730 солдат и 1161 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 42 просмотра

За сутки 6 февраля российские войска потеряли 730 солдат и 1161 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.26 составляют 1245290 человек.

Генштаб: российские войска потеряли 730 солдат и 1161 БПЛА за сутки

За сутки 6 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 730 солдат и 1161 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1245290 (+720) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11650 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 24009 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 37036 (+22)
          • РСЗО ‒ 1637 (0)
            • средства ПВО ‒ 1295 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 127081 (+1161)
                    • крылатые ракеты ‒ 4245 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 77379 (+68)
                            • специальная техника ‒ 4064 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 21569 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины