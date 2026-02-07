Генштаб: російські війська втратили 730 солдатів та 1161 БпЛА за добу

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 14005 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 27519 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 22788 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 20522 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 26419 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 13516 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 29844 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18081 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20683 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 69713 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 26402 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 28090 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 29832 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 40092 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 69700 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 5572 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 22191 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 24937 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 34082 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 37188 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 730 солдатів та 1161 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 72 перегляди

За добу 6 лютого російські війська втратили 730 солдатів та 1161 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 становлять 1245290 осіб.

Генштаб: російські війська втратили 730 солдатів та 1161 БпЛА за добу

За добу 6 лютого російські війська втратили на війні з Україною 730 солдатів та 1161 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1245290 (+720) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11650 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 24009 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 37036 (+22)
          • РСЗВ ‒ 1637 (0)
            • засоби ППО ‒ 1295 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 127081 (+1161)
                    • крилаті ракети ‒ 4245 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 77379 (+68)
                            • спеціальна техніка ‒ 4064 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 21569 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України