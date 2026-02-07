Генштаб: російські війська втратили 730 солдатів та 1161 БпЛА за добу
Київ • УНН
За добу 6 лютого російські війська втратили 730 солдатів та 1161 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 становлять 1245290 осіб.
За добу 6 лютого російські війська втратили на війні з Україною 730 солдатів та 1161 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1245290 (+720) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11650 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 24009 (+2)
- артилерійських систем ‒ 37036 (+22)
- РСЗВ ‒ 1637 (0)
- засоби ППО ‒ 1295 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 127081 (+1161)
- крилаті ракети ‒ 4245 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 77379 (+68)
- спеціальна техніка ‒ 4064 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 21569 переглядiв