Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 116 атак, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 116. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Толстодубово, Вольная Слобода, Коренек, Рыжевка, Искрисковщина, Прогресс, Голышевское, Горки, Казачье, Стариково, Шпиль. В Черниговской области под обстрел попала Михальчина Слобода - говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 13 боестолкновений, кроме того, враг совершил 42 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял одну попытку улучшить свое положение вблизи населенного пункта Диброва, успеха не имел.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Резниковка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили тринадцать наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны с начала суток отбили семнадцать штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Светлое. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Степное, Новогригорьевка, Красногорское и Злагода. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись районы населенных пунктов Ивановка, Покровское и Александровка.

На Гуляйпольском направлении произошло тринадцать атак в районах Еленоконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Гуляйпольское и Долинка.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не фиксируется, резюмировали в Генштабе.

