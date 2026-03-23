Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 116 атак, враг активно действует на трех направлениях

14:34 • 2726 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
13:02 • 14481 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
09:58 • 37370 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
09:48 • 30511 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 53557 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50061 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 86052 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 96693 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 165075 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 77412 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
Популярные новости
В рф сообщили о дроновой атаке на порт Приморск - что известно23 марта, 06:49 • 18807 просмотра
Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде23 марта, 07:19 • 47292 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей23 марта, 07:36 • 70457 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 25807 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 19982 просмотра
публикации
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 3340 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 6230 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
13:02 • 14490 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 20074 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 25897 просмотра
УНН Lite
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto14:50 • 2196 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 58991 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 60283 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 58347 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 59017 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 116 атак, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 598 просмотра

С начала суток оккупанты совершили 116 атак, сосредоточив силы на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Продолжаются интенсивные обстрелы приграничья.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 116 атак, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 116. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Толстодубово, Вольная Слобода, Коренек, Рыжевка, Искрисковщина, Прогресс, Голышевское, Горки, Казачье, Стариково, Шпиль. В Черниговской области под обстрел попала Михальчина Слобода 

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 13 боестолкновений, кроме того, враг совершил 42 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял одну попытку улучшить свое положение вблизи населенного пункта Диброва, успеха не имел.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Резниковка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили тринадцать наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны с начала суток отбили семнадцать штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Светлое. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Степное, Новогригорьевка, Красногорское и Злагода. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись районы населенных пунктов Ивановка, Покровское и Александровка.

На Гуляйпольском направлении произошло тринадцать атак в районах Еленоконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Гуляйпольское и Долинка.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не фиксируется, резюмировали в Генштабе.

Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов23.03.26, 11:48 • 30518 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
