Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 116 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 116. Ворог активно діє на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Товстодубове, Вільна Слобода, Кореньок, Рижівка, Іскрисківщина, Прогрес, Голишівське, Гірки, Козаче, Старикове, Шпиль. У Чернігівській області під обстріл потрапила Михальчина Слобода - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 13 боєзіткнень, крім того, ворог здійснив 42 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог провів одну спробу покращити своє становище поблизу населеного пункту Діброва, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка та Різниківка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили тринадцять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика та в бік Новопавлівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбили сімнадцять штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Світле. Одне боєзіткнення ще не завершене.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали райони населених пунктів Іванівка, Покровське та Олександрівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося тринадцять атак у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Гуляйпільське та Долинка.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується, резюмували у Генштабі.

