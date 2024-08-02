Киев • УНН
Количество боевых столкновений на фронте возросло до 72. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 25 попыток штурма украинских позиций.
Количество боевых столкновений на фронте возросло до 72. Как указано в сводке Генштаба, по состоянию на 16:00, горячее всего - на Покровском направлении, передает УНН.
«В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 72. Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Под вражескими обстрелами оказалось приграничье Черниговщины и Сумщины, агрессор нанес удары по районам населенных пунктов Белая Береза, Прогресс, Середина-Буда, Старые Вирки, Екатериновка, Ободы, Блешня», - говорится в сводке.
Всего, с начала суток, на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений. Украинские воины успешно отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Продолжается бой.
На Купянском направлении российские войска два раза пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки украинские защитники отбили.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений.
На Краматорском направлении российские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовые действия вблизи Клещеевки и Ивановского украинские воины отбили. Еще одна атака продолжается возле Часового Яра.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации десять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк 12 КАБов.
Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 25 попыток штурмовать украинские позиции.
На Кураховском направлении с начала суток захватчики три раза атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.
На Времовском направлении было отражено четыре штурмовые действия противника в сторону Великой Новоселки. Вражеская авиация нанесла удар по Угледару КАБами, а также неуправляемыми авиационными ракетами по районам Макаровки, Урожайного и Старомайорского.
Четыре неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором в течение дня на Приднепровском направлении.
«На остальных направлениях ситуация без существенных изменений», - резюмировали в Генштабе.
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