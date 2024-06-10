Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. Сейчас на Покровском направлении ситуация продолжает быть напряженной. Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет и 53 авиационных удара с применением 69 Кабов, задействовали 529 дронов-камикадзе. россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 5 боевых столкновений без успеха для врага. Также оккупанты продолжали атаковать в районах Волчанска, Липцев и западнее глубокого.

На Купянском и Лиманском: продолжаются 2 вражеские атаки в районах песчаного и Грековки.

На Северском: оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ в районе выемки.

На Краматорском: произошло 9 боевых столкновений. Особенно оккупанты били активно в районе Ивановского, однако все попытки не имели успеха.

На Покровском: 27 раз вражеская армия атаковала позиции украинских защитников в районах прогресса, Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки первой, Яснобродовки и Карловки. Кроме того, здесь еще продолжаются 9 атак. Ситуация напряженная.

На Кураховском: агрессор 8 раз атаковал позиции ВСУ в районах Прасковеевки и Красногоровки. Здесь было отбито 7 наступлений.

На Ореховском и Приднепровском: враг 4 раза атаковал безуспешно позиции защитников в районах Малой Токмачки и крынок.

Добавим

Авиационные и ракетные войска, а также артиллерия выполнили удары по трем районам концентрации вражеского личного состава и техники, разрушили одно средство ПВО, два артиллерийских средства, радиолокационную станцию и склад боеприпасов оккупантов.

На фронте произошло 67 боевых столкновений – Генштаб