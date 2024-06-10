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Генштаб: на передові сталося 73 бойових зіткнення, на Покровському напрямку ситуація напружена

Генштаб: на передові сталося 73 бойових зіткнення, на Покровському напрямку ситуація напружена

Київ • УНН

 • 25720 перегляди

Ситуація на Покровському напрямку продовжує залишатися напруженою, з початку поточної доби сталося 27 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. Нині на Покровському напрямку ситуація продовжує бути напруженою. Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, задіяли 529 дронів-камікадзе. росіяни здійснили 2888 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулось 5 бойових зіткнень без успіху для ворога. Також окупанти продовжували атакувати в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

На Куп’янському та Лиманському: тривають 2 ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

На Сіверському: окупанти безуспішно атакували позиції ЗСУ в районі Виїмки.

На Краматорському: відбулось 9 бойових зіткнень. Особливо окупанти били активно в районі Іванівського, проте всі спроби не мали успіху.

На Покровському: 27 разів ворожа армія атакувала позиції українських захисників у районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. Крім того, тут ще тривають 9 атак. Ситуація напружена.

На Курахівському: агресор 8 разів атакував позиції ЗСУ в районах Парасковіївки та Красногорівки. Тут було відбито 7 наступів.

На Оріхівському та Придніпровському: ворог 4 рази атакував безуспішно позиції захисників в районах Малої Токмачки та Кринок.

Додамо

Авіаційні та ракетні війська, а також артилерія виконали удари по трем районах концентрації ворожого особового складу та техніки, зруйнували один засіб ППО, два артилерійські засоби, радіолокаційну станцію та склад боєприпасів окупантів.

На фронті відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб08.06.24, 21:38 • 41689 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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