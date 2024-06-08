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На фронті відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 41689 перегляди

Українські війська відбили 67 бойових зіткнень на фронті, причому інтенсивні бої йшли на Покровському і Курахівському напрямках, в результаті чого російські війська зазнали значних втрат.

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, понад половина із них – на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають відсіч ворогу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

На Куп’янському напрямку наші воїни загалом відбивали сім атак загарбників. Триває один бій поблизу Синьківки. Авіаударів російські терористи завдали по районах населених пунктів Степова Новоселівка і Куп’янськ – скинули по чотири керованих авіабомби. А НАРами російські терористи обстрілювали Новоєгорівку.

На Покровському напрямку ворог вже здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону. 19 атак відбито. Бойові зіткнення тривають у районах Новоолександрівки, Новопокровського та Новоселівки Першої.

Підтверджені втрати противника на напрямку на даний час складають безповоротними 134 особи, ще 175 російських окупантів поранено. Знищено чотири артсистеми та чотири автомобілі. Пошкоджено танк, міномет та сім ворожих автомобілів.

На Курахівському напрямку в районі Красногорівки і Георгіївки українські воїни відбивають п’ять атак противника. Загалом росіяни здійснили 10 спроб просунутись вперед. Під час них сьогодні загарбники втратили 30 осіб вбитими та пораненими. Інформація уточнюється. Також наші воїни знищили ворожу гармату, два автомобілі, танк, інженерну машину розгородження та дві одиниці ББМ.

На Времівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення у районах Старомайорського і Завітного Бажання. Безуспішно. Завдав авіаудару чотирма КАБами по району Єлизаветівки.

Напружена ситуація на ранок була на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб06.06.24, 13:37 • 26409 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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