Напружена ситуація на ранок була на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

На фронті з початку доби станом на 11:30 була напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, на Харківському напрямку активних штурмових дій ворога не було, ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

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Як повідомляється, від початку поточної доби до 11:30 вже відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог здійснив 570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з них – 18 із застосуванням РСЗВ. Також агресор завдав один ракетний удар двома ракетами та 32 удари дронами-камікадзе.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками станом на 11:30 наступна:

На Харківському напрямку сьогодні станом на 11:30 активних штурмових дій ворога не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку становили: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки.

На Куп'янському напрямку станом на 11:30 тривала ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог станом на 11:30 атакував один раз, в районі Білогорівки.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій станом на 11:30 тривав.

На Покровському напрямку від початку доби станом на 11:30 ситуація була напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень станом на 11:30 іще тривали. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки. Також, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку сягнули понад 440 осіб. Знищено один танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, та один наземний дрон.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, у районах Парасковіївки та Красногорівки, де станом на 11:30 тривали по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, станом на 11:30 тривали бойові дії в районі Урожайного.

У районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків ворог активних наступальних дій станом на 11:30 не проводив.

"Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань", - повідомили у Генштабі.

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