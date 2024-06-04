На Донбасі війська рф зазнають значних втрат, їхні успіхи незначні - британська розвідка
Київ • УНН
За даними британської розвідки, російські війська домоглися незначного прогресу на Авдіївсько-Покровському напрямку в Донецькій області, незважаючи на інтенсивні обстріли і великі втрати.
На Донеччині російські війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат. Про це йдеться у зведенні розвідки, яке оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.
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Зазначається, що на Авдіївсько-Покровському напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності російських загарбників. Війська рф досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка.
На паралельній осі приблизно за 3 км на південь російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша. Далі на південь російські війська не досягли значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, вздовж траси E50.
У розвідці додають, що російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.
Протягом наступного тижня цей сектор, імовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться підтримувати оперативний темп, попри значні втрати,
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