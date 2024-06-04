На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

В Донецкой области российские войска сосредотачивают основные усилия на Авдеевско-Покровском направлении, где они добились незначительных успехов при больших потерях. Об этом говорится в сводке разведки, которую обнародовало Минобороны Британии, передает УНН.

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Отмечается, что на Авдеевско-Покровском направлении в течение последних 72 часов наблюдался высокий уровень оперативной активности российских захватчиков. Войска рф достигли незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка.

На параллельной оси примерно в 3 км к югу российские войска, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка первая. Дальше на юг российские войска не достигли значительных успехов, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, вдоль трассы E50.

В разведке добавляют, что российские атаки на село Невельское были отбиты, и село, вероятно, остается под контролем Украины.

В течение следующей недели этот сектор, вероятно, будет оставаться зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска будут пытаться поддерживать оперативный темп, несмотря на значительные потери, - говорится в отчете.

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