Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

На фронте с начала суток по состоянию на 11:30 была напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

детали

Как сообщается, с начала текущих суток до 11:30 уже произошло 29 боевых столкновений. Враг совершил 570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них – 18 с применением РСЗО. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 11: 30 следующая:

На Харьковском направлении сегодня по состоянию на 11:30 активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 – безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники.

На Купянском направлении по состоянию на 11:30 продолжалась вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. по уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль.

С начала суток на Северском направлении враг по состоянию на 11:30 атаковал один раз, в районе Белогоровки.

В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой по состоянию на 11:30 продолжался.

На Покровском направлении от начала суток по состоянию на 11:30 ситуация была напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений по состоянию на 11:30 еще продолжались. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. также, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении достигли более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь орудий и минометов, и один наземный дрон.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Прасковеевки и Красногоровки, где по состоянию на 11:30 продолжались по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении с начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, по состоянию на 11: 30 продолжались боевые действия в районе Урожайного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.

На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе рынок.

На остальных направлениях враг активных наступательных действий по состоянию на 11: 30 не проводил.

"Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами", - сообщили в Генштабе.

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка