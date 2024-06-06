Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб
Киев • УНН
На фронте с начала суток по состоянию на 11: 30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.
На фронте с начала суток по состоянию на 11:30 была напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.
детали
Как сообщается, с начала текущих суток до 11:30 уже произошло 29 боевых столкновений. Враг совершил 570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них – 18 с применением РСЗО. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 11: 30 следующая:
На Харьковском направлении сегодня по состоянию на 11:30 активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 – безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники.
На Купянском направлении по состоянию на 11:30 продолжалась вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. по уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль.
С начала суток на Северском направлении враг по состоянию на 11:30 атаковал один раз, в районе Белогоровки.
В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой по состоянию на 11:30 продолжался.
На Покровском направлении от начала суток по состоянию на 11:30 ситуация была напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений по состоянию на 11:30 еще продолжались. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. также, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении достигли более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь орудий и минометов, и один наземный дрон.
Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Прасковеевки и Красногоровки, где по состоянию на 11:30 продолжались по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.
На Времовском направлении с начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, по состоянию на 11: 30 продолжались боевые действия в районе Урожайного.
В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.
На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе рынок.
На остальных направлениях враг активных наступательных действий по состоянию на 11: 30 не проводил.
"Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами", - сообщили в Генштабе.
На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка4 июня 2024, 11:32 • 13062 просмотра
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитникЭксклюзив
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто
Популярные
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб
На фронте с начала суток по состоянию на 11: 30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые
Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов на севере Донецкой области, в том числе 59-летняя женщина, убитая в Часовом Яру.
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев издевается над судьей, который рассматривает дело о незаконном производстве табака. Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что такое поведение депутата недопустимо.
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка
Украинские удары по паромной переправе вблизи Керчи в оккупированном Крыму серьезно усложнили российскую логистику и военные поставки, заставив россию искать альтернативные способы транспортировки.
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Как государство борется с "черным" экспортом зерна и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы.
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины
Служба безопасности Украины объявила подозрение двум высокопоставленным российским чиновникам, Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову - их обвиняют в распространении российской пропаганды и оправдании войны.
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых
Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Приозерное Херсонской области 6 июня.
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о введении медицинского самоуправления в Украине.
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете
Посредника привлекут к ответственности за предоставление поддельных справок о воинском учете транспортных средств, которые он предоставлял юридическим лицам для переоформления автомобилей.
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто
Венгрия примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии на уровне министров иностранных дел, несмотря на отсутствие россии, выразив "сожаление" по этому поводу.