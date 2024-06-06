ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 10:37  •  1129 просмотра

Read in English

На фронте с начала суток по состоянию на 11: 30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.

На фронте с начала суток по состоянию на 11:30 была напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

детали

Как сообщается, с начала текущих суток до 11:30 уже произошло 29 боевых столкновений. Враг совершил 570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них – 18 с применением РСЗО. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 11: 30 следующая:

На Харьковском направлении сегодня по состоянию на 11:30 активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 – безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники. 

На Купянском направлении по состоянию на 11:30 продолжалась вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. по уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль.

С начала суток на Северском направлении враг по состоянию на 11:30 атаковал один раз, в районе Белогоровки.

В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой по состоянию на 11:30 продолжался.

На Покровском направлении от начала суток по состоянию на 11:30 ситуация была напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений по состоянию на 11:30 еще продолжались. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. также, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении достигли более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь орудий и минометов, и один наземный дрон.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Прасковеевки и Красногоровки, где по состоянию на 11:30 продолжались по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении с начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, по состоянию на 11: 30 продолжались боевые действия в районе Урожайного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.

На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе рынок.

На остальных направлениях враг активных наступательных действий по состоянию на 11: 30 не проводил.

"Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами", - сообщили в Генштабе.

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка4 июня 2024, 11:32 • 13062 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  12479 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  33689 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  45818 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  51096 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79410 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81800 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120066 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116747 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117537 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Новости по теме
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

  •  1129 просмотра
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

  •  1671 просмотра
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
Эксклюзив

  •  9440 просмотра
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

  •  2078 просмотра
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  14558 просмотра
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

  •  2625 просмотра
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

  •  2623 просмотра
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

  •  7112 просмотра
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

  •  5999 просмотра
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

  •  7878 просмотра

Популярные

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  72241 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  102230 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  113455 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

  •  97326 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

  •  106198 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  18782 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  49036 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  72241 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  102230 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  113455 просмотра

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

На фронте с начала суток по состоянию на 11: 30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  1129 просмотра
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов на севере Донецкой области, в том числе 59-летняя женщина, убитая в Часовом Яру.

Война •   •  1671 просмотра
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев издевается над судьей, который рассматривает дело о незаконном производстве табака. Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что такое поведение депутата недопустимо.

политика •   •  9440 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Украинские удары по паромной переправе вблизи Керчи в оккупированном Крыму серьезно усложнили российскую логистику и военные поставки, заставив россию искать альтернативные способы транспортировки.

Война •   •  2078 просмотра
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Как государство борется с "черным" экспортом зерна и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы.

Экономика •   •  14558 просмотра
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрение двум высокопоставленным российским чиновникам, Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову - их обвиняют в распространении российской пропаганды и оправдании войны.

Война •   •  2625 просмотра
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Приозерное Херсонской области 6 июня.

Война •   •  2623 просмотра
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о введении медицинского самоуправления в Украине.

политика •   •  7112 просмотра
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Посредника привлекут к ответственности за предоставление поддельных справок о воинском учете транспортных средств, которые он предоставлял юридическим лицам для переоформления автомобилей.

Криминал и ЧП •   •  5999 просмотра
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии на уровне министров иностранных дел, несмотря на отсутствие россии, выразив "сожаление" по этому поводу.

Война •   •  7878 просмотра
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто