На фронте произошло 67 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений, более половины из них – на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают отпор врагу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, передает УНН.

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На Купянском направлении наши воины в общей сложности отражали семь атак захватчиков. Продолжается один бой вблизи Синьковки. Авиаудары российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Степная Новоселовка и Купянск – сбросили по четыре управляемых авиабомбы. А НАРами российские террористы обстреливали Новоегоровку.

На Покровском направлении враг уже предпринял 27 попыток прорвать нашу оборону. 19 атак отбиты. Боевые столкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Новопокровского и Новоселовки первой.

Подтвержденные потери противника на направлении в настоящее время составляют безвозвратными 134 человека, еще 175 российских оккупантов ранены. Уничтожены четыре артсистемы и четыре автомобиля. Поврежден танк, миномет и семь вражеских автомобилей.

На Кураховском направлении в районе Красногоровки и Георгиевки украинские воины отбивают пять атак противника. Всего россияне предприняли 10 попыток продвинуться вперед. Во время них сегодня захватчики потеряли 30 человек убитыми и ранеными. Информация уточняется. Также наши воины уничтожили вражескую пушку, два автомобиля, танк, инженерную машину разграждения и две единицы ББМ.

На Времовском направлении враг пытался улучшить тактическое положение в районах Старомайорского и заветного желания. Безуспешно. Нанес авиаудар четырьмя КАБами по району Елизаветовки.

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб