Генсек НАТО выступит с заявлением по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которая пройдет в Брюсселе, проведет пресс-брифинг по итогам встречи в 18:30 по Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, передает УНН.
"После встречи Комиссии Украина-НАТО ... сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве главы проведет пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО в 17:30 по местному времени (18:30 по Киеву)", - говорится в сообщении.
Напомним, экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России состоится в понедельник, 26 ноября, в Брюсселе.
Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.