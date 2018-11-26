Генсек НАТО виступить із заявою щодо України

"Після зустрічі Комісії Україна-НАТО... сьогодні Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг як очільник проведе прес-конференцію в штаб-квартирі НАТО в 17:30 за місцевим часом (о 18:30 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії відбудеться у понеділок, 26 листопада, у Брюсселі.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.