Генсек НАТО призвал Европу активнее реагировать на войну с Ираном
Киев • УНН
Генсек НАТО подчеркнул важность защиты Ормузского пролива из-за угроз энергобезопасности. Европейские лидеры пока не имеют единства относительно военного участия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны должны играть более активную роль в реагировании на войну с Ираном, особенно на фоне роста напряженности и угроз энергетической безопасности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По его словам, союзники уже начинают координировать действия, в частности для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Союзники объединяются, чтобы обеспечить безопасность этого ключевого маршрута
Заявления прозвучали на фоне критики со стороны Дональда Трампа, который ранее упрекал страны НАТО за недостаточную поддержку. Президент США прямо заявлял, что союзники должны больше участвовать в операциях.
В то же время часть европейских лидеров остается осторожной относительно прямого участия в войне, подчеркивая необходимость дипломатии и деэскалации.
Безопасность Европы под вопросом
В НАТО признают, что конфликт оказывает прямое влияние на безопасность Европы, в частности из-за рисков для энергоснабжения и глобальных рынков.
На этом фоне в Альянсе продолжаются консультации относительно дальнейших шагов, однако единства относительно масштабного военного участия пока нет.
