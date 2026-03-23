Генсек НАТО закликав Європу активніше реагувати на війну з Іраном
Генсек НАТО наголосив на важливості захисту Ормузької протоки через загрози енергобезпеці. Європейські лідери поки не мають єдності щодо військової участі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни повинні відігравати активнішу роль у реагуванні на війну з Іраном, особливо на тлі зростання напруження та загроз енергетичній безпеці. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
За його словами, союзники вже починають координувати дії, зокрема для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
Заяви пролунали на тлі критики з боку Дональда Трампа, який раніше дорікав країнам НАТО за недостатню підтримку. Президент США прямо заявляв, що союзники мають більше долучатися до операцій.
Водночас частина європейських лідерів залишається обережною щодо прямої участі у війні, наголошуючи на необхідності дипломатії та деескалації.
Безпека Європи під питанням
У НАТО визнають, що конфлікт має прямий вплив на безпеку Європи, зокрема через ризики для енергопостачання та глобальних ринків.
На цьому тлі в Альянсі продовжуються консультації щодо подальших кроків, однак єдності щодо масштабної військової участі поки немає.
