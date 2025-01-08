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Генерал США раскрыл стратегическое значение украинского плацдарма на курщине

Генерал США раскрыл стратегическое значение украинского плацдарма на курщине

Киев  •  УНН

 • 6095 просмотра

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Бен Ходжес назвал «впечатляющим» удержание ВСУ плацдарма на курщине с августа. По его словам, это создает политическое давление на Путина и демонстрирует рост возможностей украинской армии.

Курская операция должна доказать, что Украина не проигрывает, а россия сегодня на самом деле находится в значительно более слабом положении, чем год назад. Так считает генерал-лейтенант США в отставке и экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес. Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки, передает УНН

Детали

По мнению Ходжеса, наступление ВСУ на Курщине должно помочь изменить нарратив о том, что, мол, "россия так или иначе неизбежно победит, и Украина никак не может их остановить".

Генерал-лейтенант заявил, что это "впечатляюще", что украинские войска с августа удерживают Курский плацдарм, и что Украина смогла нарастить новые силы и подготовить новое наступление незаметно для россии.

"Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще более опытными и способными использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью, - заявил Ходжес.

По его мнению, наступление на курщине создает также политическое давление на российского диктатора владимира путина, который "пытался проигнорировать" операцию ВСУ в регионе в августе, а потом дважды сказал, что его нужно устранить до 1 октября, или до 1 января.

ВСУ ударили по командному пункту россиян на Курщине7 янв. 2025, 14:20 • 19936 просмотров

"Очевидно, им это не удалось. И поэтому он имеет реальную дилемму, что его силы не в состоянии полностью ликвидировать этот плацдарм украинских вооруженных сил внутри россии", - считает Ходжес.

Также, по словам Ходжеса, украинское наступление срывает планы кремля сохранить захваченные украинские территории во время будущих переговоров, заявляя, что "отправной точкой является то, что сейчас на месте, эти вещи фиксируются".

"Я не думаю, что россия согласилась бы на то, чтобы Украина сохранила часть курской области. Поэтому для меня это подчеркивает настоящую блеск украинского генерального штаба, который начал это контрнаступление еще в августе", - сказал Ходжес.

Напомним

Советник руководителя ОП сообщил об увеличении территории, которую контролируют украинские военные, в направлении курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.

Как указали в Институте изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись южнее Бердина, Русском Пориччии и Новосотницком". 

The Telegraph писало, что курская область, вероятно, может стать началом конца для российского диктатора владимира путина в 2025 году.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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